Два аварийных дома в Самарской области расселят по решению суда

В Хворостянском районе два жилых дома в сельском поселении Соловьево признали аварийными еще 10 лет назад, в 2016 году. Здания расселили, но до сих пор не снесли. Нарушение выявила прокуратура, когда проверяла соблюдение жилищного законодательства.
«Прокурор района направил в суд административные исковые заявления о понуждении осуществить снос многоквартирных домов, признанных аварийными и непригодными для проживания», — прокомментировала пресс-служба прокуратуры Самарской области.
Приволжский районный суд поддержал эти требования. Теперь прокуратура будет контролировать фактический снос расселенных домов.