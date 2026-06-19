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Два аварийных дома в Самарской области расселят по решению суда

В Хворостянском районе не сносят дома, которые признали аварийными 10 лет назад.

Источник: Комсомольская правда

В Хворостянском районе два жилых дома в сельском поселении Соловьево признали аварийными еще 10 лет назад, в 2016 году. Здания расселили, но до сих пор не снесли. Нарушение выявила прокуратура, когда проверяла соблюдение жилищного законодательства.

«Прокурор района направил в суд административные исковые заявления о понуждении осуществить снос многоквартирных домов, признанных аварийными и непригодными для проживания», — прокомментировала пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Приволжский районный суд поддержал эти требования. Теперь прокуратура будет контролировать фактический снос расселенных домов.