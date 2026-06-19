Два аварийных дома в Самарской области расселят по решению суда

В Хворостянском районе два жилых дома в сельском поселении Соловьево признали аварийными еще 10 лет назад, в 2016 году. Здания расселили, но до сих пор не снесли. Нарушение выявила прокуратура, когда проверяла соблюдение жилищного законодательства.