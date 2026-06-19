Новый коллектор на Садовой в Краснодаре планируют сдать осенью

В настоящее время ведутся работы по разработке грунта и установке шпунтов для укрепления котлована на участке от улицы Ипподромной до улицы МОПРа. Затем будут выполнены подготовительные работы для прокладки футляра закрытым способом с последующим монтажом трубы на пересечении улиц МОПРа и Садовой.