Новый коллектор на Садовой в Краснодаре планируют сдать осенью

Как сообщили в пресс-службе администрации Краснодара, уже проложено около 390 метров новых коммуникаций. Всего будет обновлено 776 метров коллектора.
«Модернизация сетей — это важный вклад в настоящее и будущее города. Понимаем необходимость замены коллектора, но работы затрагивают центральную часть города и доставляют некоторые неудобства жителям. Там, где есть возможность, необходимо ускоряться», — подчеркнул руководитель краевого центра.
В рабочем выезде приняли участие заместитель главы города Максим Онищенко, глава администрации Центрального округа Елена Малова, заместитель директора департамента городского хозяйства и ТЭК Юрий Проскуряков и генеральный директор «Краснодар Водоканала» Дмитрий Павлюченко.
В настоящее время ведутся работы по разработке грунта и установке шпунтов для укрепления котлована на участке от улицы Ипподромной до улицы МОПРа. Затем будут выполнены подготовительные работы для прокладки футляра закрытым способом с последующим монтажом трубы на пересечении улиц МОПРа и Садовой.
Как сообщил Дмитрий Павлюченко, завершить работы полностью планируется осенью текущего года. Новый коллектор диаметром 1200 мм прокладывают на шестиметровой глубине. Помимо обновления самого коллектора, специалисты построят 22 новых колодца и переключат абонентов на новую сеть. Основная часть работ выполняется открытым способом. При этом для удобства горожан работы ведутся без остановки существующего коллектора.
Также специалисты «Краснодар Водоканала» ведут строительство сетей водоснабжения диаметром 500 мм для закольцовки водоводов по улицам им. 40-летия Победы и Новороссийской. Вдоль Западного Обхода в сторону улицы Красных Партизан прокладывают новый водопровод протяженностью 13 км и диаметром 500 мм. Комплексный подход позволяет системно обновлять изношенную инфраструктуру и повышать устойчивость коммунальной системы Краснодара в целом.
Ранее мы сообщали, что коллектор диаметром 1,2 метра, был построен еще в 60-х годах прошлого века. Сейчас ему потребовался срочный ремонт.