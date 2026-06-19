В Беларуси три крупных банка вводят комиссию при зачислении российских рублей

Так комиссию вводит МТБанк при пополнении через кассу не привязанных к банковским картам счетов. При этом для счетов, которые были открыты с 19 июня 2026 года, комиссию начнут применять сразу. А для владельцев счетов, которые были открыты до 18 июня 2026 года включительно, с 20 июля 2026 года будут действовать новые условия.