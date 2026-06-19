ЕК выделила Армении €34 млн на фоне торговых ограничений РФ

В представительстве ЕС уточнили, что работа будет строиться на договоренностях, достигнутых на саммите ЕС-Армения месяц назад. «ЕС и Армения продолжат тесное сотрудничество, углубляя деловые связи и расширяя доступ на рынок для армянских производителей. Секторы, пострадавшие от торговых ограничений, включая агропродовольственный сектор, рыбоводство, цветоводство и другие экспортно-ориентированные отрасли, получат дополнительную поддержку посредством инициатив по содействию торговле, мероприятий по развитию бизнеса и целевых программ по расширению доступа на рынок», — заявили в представительстве.