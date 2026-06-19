ЕК выделила Армении €34 млн на фоне торговых ограничений РФ

В представительстве ЕС в Армении подчеркнули оперативность реакции: «Европейская комиссия выделила Армении 34 млн евро для смягчения последствий торговых ограничений со стороны России для частного сектора. Всего через две недели после телефонного разговора председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен с премьер-министром Армении Николом Пашиняном ЕС уже выполняет свои обязательства по поддержке Армении и ее народа».
Эта сумма стала первым траншем в рамках более масштабного пакета помощи. В него также входят упрощение торговых процедур и меры для повышения экономической устойчивости страны.
В представительстве ЕС уточнили, что работа будет строиться на договоренностях, достигнутых на саммите ЕС-Армения месяц назад. «ЕС и Армения продолжат тесное сотрудничество, углубляя деловые связи и расширяя доступ на рынок для армянских производителей. Секторы, пострадавшие от торговых ограничений, включая агропродовольственный сектор, рыбоводство, цветоводство и другие экспортно-ориентированные отрасли, получат дополнительную поддержку посредством инициатив по содействию торговле, мероприятий по развитию бизнеса и целевых программ по расширению доступа на рынок», — заявили в представительстве.
В сообщении также говорится, что рабочая группа ЕС-Армения по экономической устойчивости продолжает проводить регулярные заседания.
Ранее премьер Армении Пашинян сообщал о договоренности с Евросоюзом на экстренную помощь в 50 млн евро, «которые используем в тех случаях, когда увидим, что создаются необоснованные препятствия для нашего экспорта».
Напомним, что Россельхознадзор с мая ввел запрет на поставки из Армении цветов, овощей, фруктов и других продуктов. Пашинян назвал этот запрет неправильным и политизированным.