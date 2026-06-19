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Под Волгоградом отремонтируют подъезд от хутора к федеральной трассе

Старое покрытие специалисты подрядчика уже сняли, заменили дорожную одежду и уложили выравнивающий слой асфальта.

Три дороги, ведущие к хутору Торповка Камышинского района, отремонтируют в Волгоградской области в 2026 году.

Как сообщают в облкомдортрансе, в нормативное состояние приведут подъезд от федеральной трассы Р-228 «Сызрань — Саратов — Волгоград», дорогу «Торповка — Ельшанка» до поворота на посёлок Мичуринский, а также подъезд от дороги «Торповка — Ельшанка» к АБЗ.

Протяжённость всех трёх участков — 6,4 километра. Старое покрытие специалисты подрядчика уже сняли, заменили дорожную одежду и уложили выравнивающий слой асфальта. Осталось завершить укладку верхнего слоя, укрепить обочины, установить сигнальные столбики и дорожные знаки, а в завершение — нанести разметку.

Ранее сообщалось, что 160 рельсов в туннелях метротрама будут укладывать рабочие по ночам в Волгограде.