Под Волгоградом отремонтируют подъезд от хутора к федеральной трассе

Как сообщают в облкомдортрансе, в нормативное состояние приведут подъезд от федеральной трассы Р-228 «Сызрань — Саратов — Волгоград», дорогу «Торповка — Ельшанка» до поворота на посёлок Мичуринский, а также подъезд от дороги «Торповка — Ельшанка» к АБЗ.