Сорт яблок апорт возрождают в Казахстане: площадь садов хотят увеличить в 10 раз

На сайте ведомства сообщили, что в Казахстане продолжается работа по выполнению поручения главы государства о возрождении садов знаменитого казахстанского апорта. Согласно планам, до 2027 года площадь новых насаждений этой легендарной культуры увеличится еще на 100 га и достигнет 110 га.
«Основой для масштабного возрождения сорта стали многолетние фундаментальные исследования казахстанских ученых. В период с 2006 по 2011 годы специалисты Казахского НИИ плодоводства и виноградарства совместно с Казахским НИИ защиты и карантина растений им. Ж. Жиембаева провели экспедиционные работы по изучению яблони сиверса и апорта. В результате на территории Жонгар-Алатауского и Иле-Алатауского национальных природных парков в популяциях дикой яблони было собрано 30 форм. Отобранные клоны апорта были оздоровлены от вирусных заболеваний в условиях in vitro. На основе молекулярного анализа исследователи определили 11 сорто-подвойных комбинаций с совпадающими ДНК-профилями, из которых были получены саженцы», — рассказали в Минсельхозе.
Затем из полученных саженцев в 2015 году в Помологическом саду на участке площадью 5 га был заложен экспериментальный сад, которые в 2022 году дал свой первый урожай. А в 2025 году в Талгарском региональном филиале Института был заложен сад площадью 10 га.
«В настоящее время специалисты ведут усиленную подготовку качественного посадочного материала для высадки яблонь на запланированной площади в 100 га», — добавили в министерстве. По данным ведомства, высокий статус и уникальность казахстанского яблока признаны на глобальном уровне.