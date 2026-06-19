Сорт яблок апорт возрождают в Казахстане: площадь садов хотят увеличить в 10 раз

«Основой для масштабного возрождения сорта стали многолетние фундаментальные исследования казахстанских ученых. В период с 2006 по 2011 годы специалисты Казахского НИИ плодоводства и виноградарства совместно с Казахским НИИ защиты и карантина растений им. Ж. Жиембаева провели экспедиционные работы по изучению яблони сиверса и апорта. В результате на территории Жонгар-Алатауского и Иле-Алатауского национальных природных парков в популяциях дикой яблони было собрано 30 форм. Отобранные клоны апорта были оздоровлены от вирусных заболеваний в условиях in vitro. На основе молекулярного анализа исследователи определили 11 сорто-подвойных комбинаций с совпадающими ДНК-профилями, из которых были получены саженцы», — рассказали в Минсельхозе.