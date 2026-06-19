Антимонопольная служба заявила об отсутствии дефицита топлива на Кубани

В Краснодарском крае нет дефицита моторного топлива. К такому выводу пришли участники заседания оперативного штаба по мониторингу рынка нефтепродуктов, прошедшего в региональном управлении ФАС. Представители профильных министерств и крупнейших нефтяных компаний подтвердили, что запасов бензина и дизеля на Кубани вполне достаточно.