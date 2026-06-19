Антимонопольная служба заявила об отсутствии дефицита топлива на Кубани

В Краснодарском крае нет дефицита моторного топлива. К такому выводу пришли участники заседания оперативного штаба по мониторингу рынка нефтепродуктов, прошедшего в региональном управлении ФАС. Представители профильных министерств и крупнейших нефтяных компаний подтвердили, что запасов бензина и дизеля на Кубани вполне достаточно.
В обсуждении приняли участие специалисты краевых министерств ТЭК и ЖКХ, сельского хозяйства, а также топ-менеджмент ключевых игроков рынка: «Роснефть-Кубаньнефтепродукт», «Газпром сеть АЗС», «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» и «Шинойлтранс».
По итогам встречи в УФАС отметили, что и крупные вертикально-интегрированные холдинги, и независимые автозаправочные сети располагают необходимыми объемами горючего. Топливом в полной мере обеспечены в том числе и кубанские сельхозпроизводители.
«Основными причинами отсутствия моторного топлива на АЗС являются проблемы с логистикой, а также ажиотажный спрос на топливо», — пояснили в ведомстве.