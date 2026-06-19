Банк России на заседании 19 июня снизил ключевую ставку девятый раз — до 14,25%

«Продолжение снижения ключевой ставки само по себе подогревает интерес к ипотеке. Часть покупателей, которые раньше откладывали сделку из-за дорогих кредитов, снова начинает смотреть варианты. Но быстрого всплеска продаж ждать не стоит: банкам нужно время, чтобы обновить ипотечные программы и пересчитать ставки. Заметнее всего эффект может быть на вторичном рынке. Он сильнее зависит от обычной рыночной ипотеки, а ее ставки идут вслед за ключевой. На рынке новостроек влияние будет слабее: там большая часть сделок проходит по льготным программам, в том числе семейной и IT-ипотеке. В этих случаях ставку поддерживает государство, а не рынок. Поэтому оживление, скорее всего, сначала будет видно в сегменте готового жилья», — отметил директор рынков России и СНГ «Фам Пропертис» Валерий Тумин.