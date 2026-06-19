Стало известно, когда завершат реконструкцию аэропорта Актау

В аэропорту Актау продолжается второй этап масштабной реконструкции аэродромной инфраструктуры. Проект реализуется без остановки полетов и должен завершиться до конца третьего квартала 2026 года. Сейчас основные работы сосредоточены на капитальном ремонте перрона. По данным ответственных служб, готовность объекта достигла 90%. Кроме завершения покрытия, специалисты продолжают монтаж периметрового ограждения и дополнительного освещения. Реконструкция стала продолжением масштабного обновления аэродромного комплекса, стартовавшего в 2024 году.
«В рамках первого этапа были реконструированы взлетно-посадочная полоса и рулежные дорожки. Эти работы завершились в июле 2025 года», — говорится в сообщении.
Второй этап проекта стартовал в мае текущего года и предусматривает модернизацию перрона и объектов периметровой инфраструктуры без прекращения работы аэропорта. После завершения всех работ аэропорт получит дополнительные возможности для обслуживания воздушных судов. В частности, будут расширены и усилены места стоянок самолетов, а также созданы условия для приема тяжелых грузовых бортов.
Как отмечается в сообщении, реализация проекта позволит повысить уровень безопасности полетов и увеличить потенциал воздушной гавани для транзитных и грузовых перевозок.
«После завершения реконструкции аэропорт Актау сможет принимать все типы воздушных судов, включая воздушные суда категории “F”, что создаст дополнительные возможности для развития транзитных и грузовых перевозок», — добавили в КГА.