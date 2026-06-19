Стало известно, когда завершат реконструкцию аэропорта Актау

Второй этап проекта стартовал в мае текущего года и предусматривает модернизацию перрона и объектов периметровой инфраструктуры без прекращения работы аэропорта. После завершения всех работ аэропорт получит дополнительные возможности для обслуживания воздушных судов. В частности, будут расширены и усилены места стоянок самолетов, а также созданы условия для приема тяжелых грузовых бортов.