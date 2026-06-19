Почти 6,5 тысячи автомобилей эвакуировали в Нижнем Новгороде за год

В Нижнем Новгороде за 2025 год служба эвакуации и перемещения транспорта перевезла 6496 автомобилей. Значительная часть этой работы была связана не с нарушениями правил дорожного движения, а с обеспечением городских мероприятий, уборкой улиц от снега и проведением работ по благоустройству. Такие данные озвучили на заседании постоянной комиссии городской Думы по развитию дорожного хозяйства и транспорта, сообщили в пресс-службе ГД.