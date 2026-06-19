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Тарифы ЖКХ в Челябинской области не вырастут с 1 июля 2026 года

Индексация тарифов состоится 1 октября, а её уровень будет строго контролироваться.

Федеральная антимонопольная служба официально заявила о том, что информация о повышении тарифов ЖКХ с 1 июля 2026 года не соответствует действительности. В ведомстве подчеркнули, что подобные сообщения не более чем слухи.

Изначально повышение тарифов на 2026 год планировалось на 1 июля. Однако в конце ноября 2025 года премьер‑министр Михаил Мишустин подписал постановление, корректирующее график. С 1 января 2026 года установлен средний предельный индекс в размере 1,7% — это временный показатель. Основное изменение тарифов перенесено на 1 октября. В Челябинской области с этой даты предельный индекс составит 14%.

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