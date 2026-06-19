Инвестиционная активность, технологии и устойчивость команд: о чём говорили на пленарной сессии Инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ! Красноярск»

Генеральный директор GV Gold Сергей Гостев рассказал, как компания вошла в инвестиционный цикл четыре года назад при низкой цене на золото. Сегодня металл перешагнул отметку $5 500 за унцию, и даже при текущей коррекции до $4 100−4 300 компания сохраняет позитивный взгляд. «Есть много факторов, которые говорят, что даже при существующей коррекции тренд на рост цены на золото будет сохраняться. Но я бы относился к этому как к долгосрочным инвестициям», — сказал Гостев. Говоря об IPO, он отметил: компания к нему готовится, однако момент выхода определит готовность рынка; пока GV Gold ставит на частных инвесторов, понимающих долгосрочный потенциал отрасли.