Минуллина: Выставка «Сделано в Татарстане» может стать постоянной

«Идея собрать достижения республики в одном месте в выставку о Татарстане принадлежит Раису Республики Татарстан Рустаму Нургалиевичу Минниханову. Можно было бы развить этот формат и сделать его постоянно действующим — разместить вблизи [МВЦ] “Казань Экспо” или создать отдельный музей современной экономики Татарстана», — приводит слова Минуллиной пресс-служба возглавляемого ей ведомства.
«Пока вопрос требует бюджетных решений, но отклик уже огромный: гости АСЕАН в восторге, а самое главное — мы получили новые экспортные контракты и новых прямых заказчиков», — подчеркнула руководитель АИР РТ.
В выставке «Сделано в Татарстане», организованной в казанском Центре уникального мастерства (ЦУМе), участвуют более 90 компаний и организаций, представляющих промышленный, медицинский, инфокоммуникационный, аграрный, научно-образовательный, туристический и социально-гуманитарный потенциал республики. Для посетителей организованы уличная и внутренняя выставочные зоны общей площадью свыше 4 тыс. квадратных метров.
На уличной экспозиции представлены 30 единиц техники, в том числе вертолет «Ансат-М», линейка автомобилей «КАМАЗ», легкие грузовики «Соллерс», люксовый автомобиль Aurus Senat, электромобиль «Атом», автобусы, сельскохозяйственная техника, мобильные медицинские комплексы и другие разработки татарстанских производителей. Внутри, помимо компаний, развернули свои стенды ключевые республиканские министерства и ведомства.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию диалогового партнерства России и АСЕАН, прошел в Казани с 17 по 19 июня. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) была создана в 1967 году и включает 11 постоянных стран-участниц: Бруней, Восточный Тимор (с октября 2025 года), Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Филиппины, Сингапур и Таиланд. Папуа — Новая Гвинея имеет статус особого наблюдателя.
В дни проведения саммита Центр уникального мастерства посетило более 17 тыс. человек, включая около 1,3 тыс. целевых посетителей. В эти дни выставка работала для участников мероприятия, а сегодня и завтра она доступна для обычных жителей и гостей Казани.