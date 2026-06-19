Минуллина: Выставка «Сделано в Татарстане» может стать постоянной

В дни проведения саммита Центр уникального мастерства посетило более 17 тыс. человек, включая около 1,3 тыс. целевых посетителей. В эти дни выставка работала для участников мероприятия, а сегодня и завтра она доступна для обычных жителей и гостей Казани.