Инвестстратег ВТБ Мои Инвестиции прокомментировал снижение ключевой ставки

Ставка была и остаётся важнейшим фактором укрепления — поскольку она обеспечивает нам всем высокую реальную доходность, о которой я говорил. Соответственно, чтобы воспользоваться этой высокой доходностью, предпочитают рублёвые инструменты, а для этого необходима покупка рублей — именно поэтому мы и видим укрепление рубля. Но есть и факторы, которые указывают на возможное будущее ослабление. В том числе снижение ставки: мы уже постепенно двигаемся к более низким рублёвым ставкам. При этом валютные ставки подрастают. Дифференциал ставок немного сокращается, и это уже говорит не столь в пользу рубля", — сказал он.