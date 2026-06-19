167 миллионов рублей выделили на ремонт участка трассы Р-158 в Лукоянове

По словам исполняющего обязанности директора ГУАД Александра Денисова, дорога давно нуждалась в обновлении. По этому маршруту проходит интенсивный поток транспорта, включая туристические автобусы, следующие в Большое Болдино, а также большегрузы, направляющиеся в Мордовию. После завершения работ движение по трассе должно стать более комфортным и безопасным.