ИИ угрожает банкоматам Японии

Проблема заключается в том, что злоумышленники с помощью мощных нейросетей смогут массово находить «дыры» в системах. Администраторам придётся в срочном порядке устанавливать исправления, но перед этим необходимо тщательно проверить, как патчи повлияют на работоспособность всех сервисов. При дефиците времени и ресурсов банки столкнутся с трудным выбором: оперативно закрыть уязвимость, но остановить часть операций, либо сохранить бесперебойную работу, рискуя безопасностью.