Председатель Японской ассоциации банков Кацухико Като, возглавляющий также Mizuho Bank, на пресс-конференции 18 июня выразил серьёзную озабоченность по поводу влияния передовых систем искусственного интеллекта на финансовую безопасность. По его словам, развитие таких технологий кардинально трансформирует саму суть киберугроз, делая их гораздо более изощрёнными и труднопредсказуемыми.
В случае обнаружения критических уязвимостей в банковском программном обеспечении, для защиты средств клиентов может потребоваться временная приостановка работы ряда сервисов, включая банкоматы и системы интернет-банкинга. Такое заявление прозвучало впервые от лица всего банковского сектора страны и свидетельствует о новом уровне осознания рисков, связанных с ИИ.
Проблема заключается в том, что злоумышленники с помощью мощных нейросетей смогут массово находить «дыры» в системах. Администраторам придётся в срочном порядке устанавливать исправления, но перед этим необходимо тщательно проверить, как патчи повлияют на работоспособность всех сервисов. При дефиците времени и ресурсов банки столкнутся с трудным выбором: оперативно закрыть уязвимость, но остановить часть операций, либо сохранить бесперебойную работу, рискуя безопасностью.
Като подчеркнул, что приоритетом должна быть защита активов вкладчиков — ущерб легче предотвратить, чем исправлять его последствия. Поэтому в зависимости от серьёзности угрозы и срочности реакции руководство каждого банка вправе самостоятельно принимать решение об отключении тех или иных каналов обслуживания для проведения необходимых технических работ и проверок.
Глава ассоциации также отметил, что эта проблема выходит за рамки компетенции одних лишь финансовых организаций. Необходима скоординированная работа с разработчиками систем, поставщиками облачных решений и другими технологическими партнёрами. При этом он уклонился от вопросов, касающихся наличия у компании Mythos каких-либо прав доступа, оставив эту тему без комментариев.
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