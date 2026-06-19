Выпускница из Арзамаса набрала 200 баллов на ЕГЭ

Выпускница из Арзамаса Олеся Ионова набрала 200 баллов на ЕГЭ. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
Напомним, что Олеся получила высший балл за экзамен по химии. Теперь ей покорился и русский язык. Эта новость «обрадовала» губернатора.
Глеб Никитин отметил, что на данный момент в регионе насчитывается 144 стобалльника. Десять человек смогли набрать 200 баллов.
«Я безумно рад за всех наших умников и умниц», — написал Никитин.
Ранее сообщалось, что 21 выпускник набрал 100 баллов на ЕГЭ 1 июня в Нижнем Новгороде.