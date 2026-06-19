Мантуров осмотрел новый российский внедорожник Sollers S9 в Ульяновске

Ранее правительство РФ включило Omoda C5 калужской сборки в перечень автомобилей, разрешённых для работы в такси. Перечень локализованных моделей будут расширять по мере их появления на рынке. Но простое наличие завода в России не даёт автоматического права на попадание в список.