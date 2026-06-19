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Мантуров осмотрел новый российский внедорожник Sollers S9 в Ульяновске

Первый вице-премьер России Денис Мантуров в ходе рабочей поездки в Ульяновскую область осмотрел новый российский внедорожник Sollers S9. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства.

Источник: Life.ru

В секретариате добавили, что Мантуров также ознакомился с планами по запуску производства полноразмерного рамного внедорожника. Сейчас собрана и передана на сертификацию пилотная партия машин.

Полномасштабное серийное производство Sollers S9 по технологии полного цикла — со штамповкой, сваркой и окраской кузовов — стартует в сентябре 2026 года.

Автомобиль будет оснащаться двухлитровым турбированным двигателем мощностью 200 лошадиных сил и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Ранее правительство РФ включило Omoda C5 калужской сборки в перечень автомобилей, разрешённых для работы в такси. Перечень локализованных моделей будут расширять по мере их появления на рынке. Но простое наличие завода в России не даёт автоматического права на попадание в список.

Больше новостей о машинах, технологиях и дорогах — читайте в разделе «Авто» на Life.ru.

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