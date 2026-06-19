Рост аудитории Ozon и Wildberries замедлился до 3%

На динамику также давит переход потребителей к более сберегательной модели поведения и замедление трафика в период ограничений на интернет и VPN. Аналитики указывают, что в апреле мобильный трафик у крупнейших площадок уже снижался, а общие продажи лидеров рынка в 2025 году росли медленнее, чем годом ранее.