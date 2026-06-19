Задорнов объяснил решение ЦБ по ставке осторожностью

«Если посмотреть чуть вперед, то, получается, июль, август, сентябрь, три месяца, Центральный банк вынужден будет придерживаться очень консервативной денежной политики И вопрос не только здесь в заимствованиях, вопрос в том, что в целом расходы и дефицит, очевидно, идут выше той планки, на которую рассчитывал Центральный Банк», — пояснил Задорнов.