Задорнов объяснил решение ЦБ по ставке осторожностью

Решение Банка России снизить ставку на 25 базисных пунктов до 14,25% свидетельствует об осторожном подходе регулятора к смягчению денежно-кредитных условий на фоне неопределенности российского бюджета. Об этом заявил бывший министр финансов России Михаил Задорнов в эфире Радио РБК.
Он напомнил, что по итогам пяти месяцев дефицит федерального бюджета составил 6 трлн руб., а по итогам 2025 года — 5,7 трлн руб.
«Я тоже, если честно, ожидал снижение на 50 базисных пунктов, поэтому вот этот шаг говорит просто о том, что Центральный банк учитывает сложное положение российского бюджета. ЦБ действует осторожно, ориентируясь на, наверное, более пессимистичный сценарий», — сказал Задорнов.
Комментируя недавно принятый закон, который увеличивает заимствования у рынка для финансирования дефицита бюджета, экономист напомнил слова руководителей ЦБ на пресс-конференции о том, что регулятор должен балансировать проинфляционную бюджетную политику более жесткой денежно-кредитной.
«Если посмотреть чуть вперед, то, получается, июль, август, сентябрь, три месяца, Центральный банк вынужден будет придерживаться очень консервативной денежной политики И вопрос не только здесь в заимствованиях, вопрос в том, что в целом расходы и дефицит, очевидно, идут выше той планки, на которую рассчитывал Центральный Банк», — пояснил Задорнов.
Совет директоров ЦБ 19 июня снизил ставку до 14,25% годовых. Такой пересмотр является минимальным в текущем цикле смягчения денежно-кредитных условий, который стартовал в июне 2025 года. Начиная с прошлого лета ЦБ на каждом заседании снижал ставку, сначала широкими шагами в 100−200 б.п., а затем более мелкими — на 50 б.п.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина объяснила снижение ключевой ставки на 0,25% изменениями в кредитовании, улучшением деловой активности, снижением темпов роста цен и устойчивой инфляцией.
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