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Задорнов объяснил решение ЦБ по ставке осторожностью

Центральный банк продолжил осторожное снижение ключевой ставки, снизив ее 19 июня на 25 базисных пунктов. Бывший министр финансов России Михаил Задорнов связал такую стратегию регулятора с неопределенностью российского бюджета.

Источник: РБК

Решение Банка России снизить ставку на 25 базисных пунктов до 14,25% свидетельствует об осторожном подходе регулятора к смягчению денежно-кредитных условий на фоне неопределенности российского бюджета. Об этом заявил бывший министр финансов России Михаил Задорнов в эфире Радио РБК.

Он напомнил, что по итогам пяти месяцев дефицит федерального бюджета составил 6 трлн руб., а по итогам 2025 года — 5,7 трлн руб.

«Я тоже, если честно, ожидал снижение на 50 базисных пунктов, поэтому вот этот шаг говорит просто о том, что Центральный банк учитывает сложное положение российского бюджета. ЦБ действует осторожно, ориентируясь на, наверное, более пессимистичный сценарий», — сказал Задорнов.

Комментируя недавно принятый закон, который увеличивает заимствования у рынка для финансирования дефицита бюджета, экономист напомнил слова руководителей ЦБ на пресс-конференции о том, что регулятор должен балансировать проинфляционную бюджетную политику более жесткой денежно-кредитной.

«Если посмотреть чуть вперед, то, получается, июль, август, сентябрь, три месяца, Центральный банк вынужден будет придерживаться очень консервативной денежной политики И вопрос не только здесь в заимствованиях, вопрос в том, что в целом расходы и дефицит, очевидно, идут выше той планки, на которую рассчитывал Центральный Банк», — пояснил Задорнов.

Совет директоров ЦБ 19 июня снизил ставку до 14,25% годовых. Такой пересмотр является минимальным в текущем цикле смягчения денежно-кредитных условий, который стартовал в июне 2025 года. Начиная с прошлого лета ЦБ на каждом заседании снижал ставку, сначала широкими шагами в 100−200 б.п., а затем более мелкими — на 50 б.п.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина объяснила снижение ключевой ставки на 0,25% изменениями в кредитовании, улучшением деловой активности, снижением темпов роста цен и устойчивой инфляцией.

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