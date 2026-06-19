Правительство РФ ввело пошлины на экспорт части алмазов

Как отмечал в январе замглавы Минфина Алексей Моисеев, в России сегодня практически не потребляются российские бриллианты, массовый рынок закрыт импортом и министерство намерено ликвидировать эту проблему. Позже он уточнял, что под пошлины подпадут только алмазы, которые экономически эффективно гранить в России. Около 90% всех алмазов в мире сегодня гранится в Индии. «Мы с АЛРОСА активно работаем. Естественно, они этого не очень хотят», — отмечал чиновник (цитата по «Интерфаксу»).