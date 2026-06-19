143 миллиона рублей льготных займов получил нижегородский бизнес с начала года

Сейчас для компаний действует несколько программ поддержки. По программе «Микрозайм» предприниматели могут получить до 5 млн рублей на срок до трех лет по ставке от 8 до 16 процентов годовых. Для приобретения транспорта и спецтехники предусмотрен «Автозайм», для покупки оборудования — «Активзайм». Кроме того, действует программа «Коммерческая ипотека» для приобретения недвижимости на льготных условиях.