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Пять крупных участков дорог в Крыму сдадут в эксплуатацию в 2026 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн — РИА Новости Крым. Пять крупных объектов дорожного строительства, реализуемые в рамках проекта «Инфраструктура для жизни» и государственной программы социально-экономического развития Крыма, планируют сдать в эксплуатацию до конца 2026 года. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала председатель Комитета Государственного совета РК по транспорту, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Оксана Сацик.

«Все жители и гости Крыма видят, как существенно меняются наши дороги. На сегодняшний день идет и реконструкция, и ремонт уличной сети, дорог федерального и регионального значения», — отметила она.

Так, по словам председателя профильного комитета, подрядчик полностью в срок выполнил ремонт улично-дорожной сети в поселке Коктебель. Поселок получил современные дороги курортного уровня.

«На завершающей стадии объезд Международного детского центра “Артек”. Уже финишная прямая, и в ближайшее время объект будет сдан в эксплуатацию. Дороги, которые мы видим, когда едем на южный берег Крыма — Симферополь — Алушта, Ялта — их второй этап будет завершен в этом году», — сообщила она.

В этом году, по словам спикера, будет окончено строительство дороги Льговское-Грушевка-Судак — участок от Тавриды до дороги Белогорск-Феодосия. Также введут в эксплуатацию и капитальный участок дорожного полотна от Бахчисарая до Ялты — часть дороги через Ай-Петри, дополнила она.

Все работы подрядными организациями сейчас выполняются без сбоев, каждый закреплен за своим направлением и знает свою ответственность, подчеркнула Оксана Сацик.

«Обращается внимание и на качество выполнения работ, чтобы потом от жителей не было вопросов, обращений и нареканий. Поэтому делаем своевременно, в срок, качественно. Стараемся, чтобы наши дороги соответствовали всем нормам и стандартам», — обозначила она.

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