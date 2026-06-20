Пять крупных участков дорог в Крыму сдадут в эксплуатацию в 2026 году

«На завершающей стадии объезд Международного детского центра “Артек”. Уже финишная прямая, и в ближайшее время объект будет сдан в эксплуатацию. Дороги, которые мы видим, когда едем на южный берег Крыма — Симферополь — Алушта, Ялта — их второй этап будет завершен в этом году», — сообщила она.