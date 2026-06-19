В России введут экспортную пошлину на алмазы в размере 8%

Правительство России вводит экспортную пошлину в размере 8% на алмазы, вывозимые за пределы стран Евразийского экономического союза, следует из постановления кабмина.
Новая ставка будет распространяться на необработанные минералы массой от 0,45 до 10,8 карата, а также применяться к алмазам специальных размеров — массой более 10,8 карата.
Пошлина вступит в силу с 1 сентября этого года.
Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев сообщал, что Минфин России надеется ввести экспортные пошлины на алмазы в 2026 году. По его словам, платой должны были обложить не все алмазы, а только те, которые экономически эффективно огранить в России. Моисеев называл эту меру «защитной» и пояснял, что отмена пошлин в 2016 году после вступления России во Всемирную торговую организацию негативно сказалась на отечественной алмазной отрасли.
Резкое падение спроса и цен на алмазы началось в конце 2022 года и усиливалось в течение 2023 и 2024 годов.
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