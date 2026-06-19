Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России введут экспортную пошлину на алмазы в размере 8%

Правительство России вводит экспортную пошлину в размере 8% на алмазы, вывозимые за пределы стран Евразийского экономического союза, следует из постановления кабмина.

Источник: РБК

Правительство России вводит экспортную пошлину в размере 8% на алмазы, вывозимые за пределы стран Евразийского экономического союза, следует из постановления кабмина.

Новая ставка будет распространяться на необработанные минералы массой от 0,45 до 10,8 карата, а также применяться к алмазам специальных размеров — массой более 10,8 карата.

Пошлина вступит в силу с 1 сентября этого года.

Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев сообщал, что Минфин России надеется ввести экспортные пошлины на алмазы в 2026 году. По его словам, платой должны были обложить не все алмазы, а только те, которые экономически эффективно огранить в России. Моисеев называл эту меру «защитной» и пояснял, что отмена пошлин в 2016 году после вступления России во Всемирную торговую организацию негативно сказалась на отечественной алмазной отрасли.

Резкое падение спроса и цен на алмазы началось в конце 2022 года и усиливалось в течение 2023 и 2024 годов.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».