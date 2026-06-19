В России введут экспортную пошлину на алмазы в размере 8%

Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев сообщал, что Минфин России надеется ввести экспортные пошлины на алмазы в 2026 году. По его словам, платой должны были обложить не все алмазы, а только те, которые экономически эффективно огранить в России. Моисеев называл эту меру «защитной» и пояснял, что отмена пошлин в 2016 году после вступления России во Всемирную торговую организацию негативно сказалась на отечественной алмазной отрасли.