Задорнов спрогнозировал траекторию ключевой ставки на конец года

Банк России до конца года продолжит смягчать денежно-кредитную политику и снижать ключевую ставку, заявил бывший министр финансов России Михаил Задорнов в эфире Радио РБК.
По его мнению, на следующем заседании регулятор продолжит снижать ставку с шагом в 25 базисных пунктов. Однако дальнейшее снижение будет зависеть от ориентиров правительства и Минфина по параметрам бюджета, исполнения бюджета текущего года, а также объемов расходов и дефицита.
«Все предположения о том, что там у нас будет не то, что однозначное [снижение ставки], как сегодня обсуждалось — это просто смешно. А что ставка будет на уровне 12% — о ней можно забыть. Мы идем на декабрь пока на ставку в самом лучшем случае 13% годовых», — заявил Задорнов.
Экономист уверен, что стагфляция России не грозит, поскольку несмотря на то, что инфляция продолжает снижаться, экономический рост «пусть небольшой», но остается.
«Сбить инфляцию само по себе гораздо важнее, чем даже, пускай в какой-то период времени будет более низкий темп роста или даже нулевой рост. Важно ее сбить, инфляцию. Если все-таки сбить инфляцию, ее надо последовательно снижать и считать это ключевой целью для макроэкономической политики», — подчеркнул экс-министр.
Однако прогнозировать, как изменится инфляция и ВВП в 2027 году Задорнов не стал, указав на факторы неопределенности, такие как инфляция, дефицит бюджета и цены на нефть. Именно по этой причине ЦБ решил действовать осторожно на сегодняшнем заседании, считает бывший глава Минфина.
Совет директоров ЦБ 19 июня снизил ставку до 14,25% годовых. Такой пересмотр является минимальным в текущем цикле смягчения денежно-кредитных условий, который стартовал в июне 2025 года. Начиная с прошлого лета ЦБ на каждом заседании снижал ставку, сначала широкими шагами в 100−200 б.п., а затем более мелкими — на 50 б.п.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина объяснила снижение ключевой ставки на 0,25% изменениями в кредитовании, улучшением деловой активности, снижением темпов роста цен и устойчивой инфляцией.
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