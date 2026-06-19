Задорнов спрогнозировал траекторию ключевой ставки на конец года

«Все предположения о том, что там у нас будет не то, что однозначное [снижение ставки], как сегодня обсуждалось — это просто смешно. А что ставка будет на уровне 12% — о ней можно забыть. Мы идем на декабрь пока на ставку в самом лучшем случае 13% годовых», — заявил Задорнов.