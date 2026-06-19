В промышленных парках Чувашии создано более 2 тыс. рабочих мест

ЧЕБОКСАРЫ, 19 июня. /ТАСС/. Резиденты промышленных парков в Чувашии создали более 2 тыс. рабочих мест, в особой экономической зоне в Новочебоксарске — 240 рабочих мест. Об этом сообщила пресс-служба администрации главы республики по итогам делового завтрака на Чебоксарском экономическом форуме.
Участники делового завтрака обсудили наиболее важные для региональной экономики направления развития, в том числе потенциал цифровых финансовых активов (ЦФА), баланс между развитием приоритетных отраслей и диверсификацией производства. Также были рассмотрены вопросы инвестиционной динамики и эффективности государственной поддержки, в том числе на примере работы промышленных парков и других индустриальных зон.
«С момента создания [особой экономической зоны промышленно-производственного типа “Новочебоксарск”] два резидента уже вложили в проекты более 2,2 млрд рублей, создали 240 рабочих мест и получили выручку в размере 6 млрд рублей. Промышленные парки также доказывают свою состоятельность, на площадках которых сегодня работают 47 компаний, создавших более 2 тыс. рабочих мест», — говорится в сообщении.
Глава Чувашии Олег Николаев, чьи слова приводятся в сообщении, отметил, что правительство республики рассматривает все бюджетные затраты как инвестиции. Благодаря этому по итогам последних двух лет налоговые доходы во все уровни бюджетов превысили расходы консолидированной казны. «Инвестиции следует рассматривать не только как вложения в производство и оборудование, но как комплексный государственный подход, охватывающий социальную сферу, подготовку кадров и инфраструктуру. Такая сбалансированная система, где поддержка бизнеса и социальные вложения взаимосвязаны и работают на повышение бюджетного потенциала региона, является ключевым критерием успешного и поступательного развития региона и страны в целом», — цитируют Николаева.
Министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии, региональный координатор проекта «Предпринимательство» партии «Единая Россия» Лариса Рафикова сообщила, что в настоящее время в работе Агентства инвестиционного развития республики находится 111 инвестпроектов на общую сумму 53,7 млрд рублей, что предполагает создание порядка 9 тыс. рабочих мест. Заместитель председателя ПСБ Дмитрий Макеев в ходе обсуждения отметил, что в Чувашии сформирован «большой портфель» мер поддержки малого и среднего предпринимательства, федеральные и региональные инструменты реализуются в республике «в полном объеме», говорится в сообщении. Одним «из ярких примеров эффективного взаимодействия» был назван проект строительства нового легкоатлетического манежа в Чебоксарах.
Во время дискуссии председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков высоко оценил работу команды главы Чувашии, отметив, что за последние годы регион демонстрирует положительную динамику: в частности, в первые месяцы текущего года рост промышленного производства составил 11% против менее 1% в среднем по РФ. Говоря о ЦФА, Аксаков предложил рассмотреть возможность выпуска регионом собственных цифровых финансовых активов в экспериментальном порядке. Олег Николаев подтвердил готовность региона использовать ЦФА сразу после внесения соответствующих изменений в законодательство.
О форуме.
18−19 июня в Чебоксарах прошел XVI Чебоксарский экономический форум, тема этого года — «Устойчивость. Развитие. Технологии». Деловая программа охватила пять направлений: технологический и цифровой суверенитет, экология и «зеленые» финансы, человеческий капитал и креативная экономика, пространственное развитие и городская среда, финансы и инвестиции. В программу вошли панельные дискуссии, круглые столы, архитектурно-урбанистическая конференция. ТАСС — главный информационный партнер Чебоксарского экономического форума.