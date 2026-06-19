В промышленных парках Чувашии создано более 2 тыс. рабочих мест

Глава Чувашии Олег Николаев, чьи слова приводятся в сообщении, отметил, что правительство республики рассматривает все бюджетные затраты как инвестиции. Благодаря этому по итогам последних двух лет налоговые доходы во все уровни бюджетов превысили расходы консолидированной казны. «Инвестиции следует рассматривать не только как вложения в производство и оборудование, но как комплексный государственный подход, охватывающий социальную сферу, подготовку кадров и инфраструктуру. Такая сбалансированная система, где поддержка бизнеса и социальные вложения взаимосвязаны и работают на повышение бюджетного потенциала региона, является ключевым критерием успешного и поступательного развития региона и страны в целом», — цитируют Николаева.