КС рассмотрел вопрос расчета земельного налога для участков юрлицам под ИЖС

«В этой части КС РФ, как мы полагаем, безусловно вправе оценить, обеспечен ли в данном конкретном деле заявителя баланс частных и публичных интересов. Также безусловно подлежит оценке, были ли затронуты конституционно-значимые ожидания участников гражданского оборота, которые были сформированы в условиях другого правового регулирования. Поэтому мы полагаем, что указанные обстоятельства, хотя о неконституционности оспариваемых норм не говорят, говорят о противоречивой практике. Это объективно так, и многие обращают на это внимание, в том числе и Верховный суд РФ», — сказал Клишас.