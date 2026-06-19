КС рассмотрел вопрос расчета земельного налога для участков юрлицам под ИЖС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) РФ в рамках открытого заседания рассмотрел вопрос законности расчета земельного налога по ставке 1,5% в отношении земельных участков, приобретенных в собственность юридическими лицами на условиях осуществления на них индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Провел заседание председатель КС РФ Валерий Зорькин.
Правовой вопрос возник в связи с жалобой ООО «Корнер Казань», являющегося застройщиком коттеджного поселка и владеющего земельными участками с разрешенным видом использования «Для индивидуального жилищного строительства» — ИЖС, расположенными на территории Казани.
В 2023 году налоговые органы рассчитали компании земельный налог, применив ставку 1,5%, установленную местной Думой, а также повышающие коэффициенты 2, применяемый в течение 3 лет до регистрации прав на жилой дом, и 4, применяемый в случае отсутствия регистрации в течение этих 3 лет.
Однако заявитель решил оспорить решение налоговых органов, так как в 2020 году были приняты изменения в Налоговом кодексе РФ, предусматривающие, что ставка для собственников земельного участка, осуществляющих ИЖС в предпринимательских целях, не должна превышать как раз те самые 1,5%. Заявитель считает, что налоговые органы неверно рассчитали налог, но во всех инстанциях ему отказали в удовлетворении требований.
Позиция Конституционного суда.
Полпред Президента РФ в КС Дмитрий Мезенцев в своем докладе в ходе заседания суда отметил, что в оспариваемых заявителем положениях нет признаков неконституционности, так как федеральный законодатель, регулируя налоги и сборы, руководствуется конституционными принципами равенства, справедливости и соразмерности, однако имеет свободу усмотрения при введении конкретных налогов.
«К компетенции законодателя в налоговой политике относится установление особенностей налогообложения имущества, связанного с осуществлением предпринимательской деятельности. Соответственно, налоги устанавливаются законодателем применительно к различным группам налогоплательщиков и должны определяться объективными обстоятельствами их экономической деятельности», — подчеркнул Мезенцев.
Полпред Совета Федерации ФС РФ в КС Андрей Клишас также назвал оспариваемые нормы конституционными, однако отметил о необходимости отдельно оценить ситуацию заявителя и принять решение, которое позволит исправить ситуацию, при которой его права, как предполагается, были нарушены.
«В этой части КС РФ, как мы полагаем, безусловно вправе оценить, обеспечен ли в данном конкретном деле заявителя баланс частных и публичных интересов. Также безусловно подлежит оценке, были ли затронуты конституционно-значимые ожидания участников гражданского оборота, которые были сформированы в условиях другого правового регулирования. Поэтому мы полагаем, что указанные обстоятельства, хотя о неконституционности оспариваемых норм не говорят, говорят о противоречивой практике. Это объективно так, и многие обращают на это внимание, в том числе и Верховный суд РФ», — сказал Клишас.
Врио полпреда правительства РФ в КС Павел Степанов заявил, что ставка расчета земельного налога является обоснованной, так как ее размер устанавливается в конкретном муниципальном образовании и обусловлен экономическими, социальными и иными особенностями соответствующего муниципального образования.
«Дифференциация налогообложения земельных участков, представленных под ИЖС для двух разных категорий лиц, использующих их в предпринимательской деятельности и в личных целях, не является произвольной», — резюмировал Степанов.