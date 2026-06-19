В Ираке назвали срок возврата к добыче на юге более 3 млн баррелей нефти в день

«Наращивание экспортной мощности, а также возвращение танкеров к обычному графику движения будут происходить параллельно с производственными операциями, поэтому точные сроки определить очень сложно, но процесс не будет длительным», — отметил Фархуд, слова которого привело агентство INA. По его словам, Ирак, возможно, «вернется к прежним уровням добычи, превышающим 3 млн баррелей в день, на южных месторождениях в течение одного-двух месяцев».