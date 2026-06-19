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В Ираке назвали срок возврата к добыче на юге более 3 млн баррелей нефти в день

Официальный представитель иракского министерства нефти Салим Фархуд сообщил, что это произойдет в период, не превышающий двух месяцев.

РАБАТ, 19 июня. /ТАСС/. Иракские власти намерены восстановить уровень добычи нефти в более чем 3 млн баррелей в сутки на месторождениях в южной части страны в период, не превышающий двух месяцев. Об этом заявил официальный представитель иракского министерства нефти Салим Фархуд.

«Наращивание экспортной мощности, а также возвращение танкеров к обычному графику движения будут происходить параллельно с производственными операциями, поэтому точные сроки определить очень сложно, но процесс не будет длительным», — отметил Фархуд, слова которого привело агентство INA. По его словам, Ирак, возможно, «вернется к прежним уровням добычи, превышающим 3 млн баррелей в день, на южных месторождениях в течение одного-двух месяцев».

Официальный представитель добавил, что сейчас «министерство сосредоточено на возобновлении работы на месторождениях, содержащих попутный газ». Фархуд пояснил, что это связано с тем, что попутный газ «сейчас особенно необходим для производства электроэнергии и удовлетворения потребностей в сфере жилищно-коммунального хозяйства».