Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Все идущие в Крым поезда будут заканчивать маршрут в Керчи 20 июня

Все поезда, идущие в Крым и из него, 20 июня будут заканчивать маршрут в Керчи, сообщает перевозчик «Гранд Сервис Экспресс». С 10 июня часть маршрутов поездов «Таврия» уже была укорочена до Керчи.

Все поезда, идущие в Крым и из него, 20 июня будут заканчивать маршрут в Керчи, сообщает перевозчик «Гранд Сервис Экспресс». С 10 июня часть маршрутов поездов «Таврия» уже была укорочена до Керчи.

«В связи с временным закрытием движения на одном из участков Крымской железной дороги 20 июня поезда, маршрут которых не был изменен с 10 июня, также будут ходить только до Керчи. Пассажиров поездов отвезут автобусами от или до станции Керчь-Южная», — указано в сообщении.

9 июня расписание движения поездов на Крымской железной дороге было нарушено после того, как БПЛА атаковал поезд Москва—Симферополь. Часть поездов перевели на курсирование только в светлое время суток.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше