Prodamus: 44% самозанятых в сфере онлайн-услуг регистрируют ИП в первый год

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Из-за быстрого роста доходов 44% самозанятых в сфере онлайн-услуг переходят в статус индивидуальных предпринимателей (ИП) в первый год своей деятельности. Об этом свидетельствуют данные исследования компании Prodamus (есть у ТАСС).
«В сфере онлайн-услуг самозанятые могут быстро расти в доходах — и у них появляется необходимость регистрироваться в качестве ИП. По данным Prodamus, 44% самозанятых делают это в течение первого года, еще 22% — в период от 12 до 18 месяцев. После этого вероятность перехода в новый статус падает: до 13% в период с 18 до 24 месяцев», — говорится в исследовании.
Генеральный директор Prodamus Елена Голикова отметила, что будущих индивидуальных предпринимателей видно уже в первые три месяца по росту их оборотов.
Эксперты также выяснили, что переход из самозанятости в ИП часто связан не только с ростом оборота, но и с усложнением бизнес-процессов. Так, по мере увеличения числа клиентов предпринимателям требуется подключать новые каналы продаж, работать с договорами и закрывающими документами, а также выстраивать более прозрачный учет доходов. В результате статус ИП становится для многих логичным следующим шагом, позволяющим масштабировать проект без потери темпа.
Исследование было проведено на основе анализа базы Prodamus из 60 тыс. пользователей, ИП и самозанятых.