Prodamus: 44% самозанятых в сфере онлайн-услуг регистрируют ИП в первый год

«В сфере онлайн-услуг самозанятые могут быстро расти в доходах — и у них появляется необходимость регистрироваться в качестве ИП. По данным Prodamus, 44% самозанятых делают это в течение первого года, еще 22% — в период от 12 до 18 месяцев. После этого вероятность перехода в новый статус падает: до 13% в период с 18 до 24 месяцев», — говорится в исследовании.