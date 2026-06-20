В ГД предложили сделать программу маткапитала бессрочной

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Программа материнского капитала должна стать бессрочной мерой поддержки, а возможности использования этой выплаты необходимо расширить. Об этом ТАСС заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
Программа маткапитала действует в России с 2007 года и неоднократно продлевалась, в последний раз — до конца 2030 года. По словам Миронова, ее «конечно, нужно сделать бессрочной».
«Нужно прекратить постоянные продления сроков программы. Маткапитал — самая эффективная мера в нашей демографии, в нем очень нуждаются наши семьи, эта программа должна стать постоянно действующей», — сказал депутат.
Он подчеркнул, что нужно также «расширять траты, на которые можно направлять маткапитал».
С 2007 года материнский (семейный) капитал полагался при рождении второго или последующего ребенка. С 1 января 2020 года на эту меру поддержки можно рассчитывать уже при рождении первенца. В 2026 году размер маткапитала на первого ребенка составляет около 729 тыс. рублей, доплата при рождении второго ребенка — 234 тыс., а если на первого ребенка маткапитал не оформлялся, то сумма на второго ребенка составит сразу 963 тыс. рублей.