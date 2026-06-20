В ГД предложили сделать программу маткапитала бессрочной

С 2007 года материнский (семейный) капитал полагался при рождении второго или последующего ребенка. С 1 января 2020 года на эту меру поддержки можно рассчитывать уже при рождении первенца. В 2026 году размер маткапитала на первого ребенка составляет около 729 тыс. рублей, доплата при рождении второго ребенка — 234 тыс., а если на первого ребенка маткапитал не оформлялся, то сумма на второго ребенка составит сразу 963 тыс. рублей.