Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Сафонов назвал минимальный размер пенсии женщин-курьеров

Сумма составит чуть более 25 тыс. рублей, сообщил профессор Финансового университета при правительстве РФ.

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Минимальный размер пенсионного обеспечения женщин-курьеров в России может составить чуть более 25 тыс. рублей. Об этом сообщил ТАСС профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

«Минимальный размер пенсии женщин-курьеров в 2026 году в России может составить 25 181 рубль. Для этого необходимо иметь стаж 38 лет, получая при этом регулярную ежемесячную зарплату в размере 65 тыс. рублей», — сказал Сафонов.

Ранее сообщалось, что средний размер пенсионного обеспечения женщин-курьеров в России может составить почти 41 тыс. рублей.