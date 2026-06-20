Эксперт Сафонов назвал минимальный размер пенсии женщин-курьеров

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Минимальный размер пенсионного обеспечения женщин-курьеров в России может составить чуть более 25 тыс. рублей. Об этом сообщил ТАСС профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
«Минимальный размер пенсии женщин-курьеров в 2026 году в России может составить 25 181 рубль. Для этого необходимо иметь стаж 38 лет, получая при этом регулярную ежемесячную зарплату в размере 65 тыс. рублей», — сказал Сафонов.
Ранее сообщалось, что средний размер пенсионного обеспечения женщин-курьеров в России может составить почти 41 тыс. рублей.