Эксперт Сафонов назвал минимальный размер пенсии женщин-курьеров

«Минимальный размер пенсии женщин-курьеров в 2026 году в России может составить 25 181 рубль. Для этого необходимо иметь стаж 38 лет, получая при этом регулярную ежемесячную зарплату в размере 65 тыс. рублей», — сказал Сафонов.