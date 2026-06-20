Украина не успеет восстановить необходимые к зиме мощности энергогенерации

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Украина к зиме 2026−2027 годов сможет обеспечить в лучшем случае производство 15−16 ГВт электроэнергии из необходимых в холодное время года 18−19 ГВт. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных Министерства энергетики Украины.
Украина производит около 11 ГВт электроэнергии, что в теплое время года позволяет закрыть необходимые потребности. Однако уже в октябре-ноябре будет необходимо 13−14 ГВт, а с декабря по февраль — около 18 ГВт и до 19−20 ГВт в сильные морозы.
Возможности для производства электроэнергии в настоящее время снижены из-за проведения планового летнего ремонта трех реакторов на АЭС, которые остаются главными поставщиками электричества на Украине (около 55% от общего объема). Однако возвращение к работе указанных реакторов позволит обеспечить лишь дополнительно еще около 2 ГВт мощности.
За период с марта по июнь, по утверждениям Минэнерго Украины, удалось восстановить около 2 ГВт производства электроэнергии, прежде всего на ТЭС и ТЭЦ, что позволило выйти на нынешний уровень около 11 ГВт (около 13 ГВт при работе всех реакторов АЭС).
За оставшееся до наступления зимы время планируется ввести в строй еще около 2 ГВт генерации (за счет восстановления ТЭЦ, создания сети малых распределенных электростанций общей мощностью около 1 ГВт и расширения сети генерирующих установок, работающих на возобновляемых источниках энергии, главным образом ветровых). Однако в результате общий уровень генерации достигнет уровня лишь около 15 ГВт, то есть для нормального прохождения зимнего сезона Украине будет недоставать 3−4 ГВт генерации.
При этом сроки введения дополнительных мощностей уже срываются. К началу лета было введено строй менее 40% запланированных мощностей распределенных электростанций, в то время как остальные проекты находились на ранней стадии реализации — на их завершение может понадобиться более года, то есть к зиме значительная часть из них вырабатывать электричество еще не будет.