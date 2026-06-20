Украина не успеет восстановить необходимые к зиме мощности энергогенерации

При этом сроки введения дополнительных мощностей уже срываются. К началу лета было введено строй менее 40% запланированных мощностей распределенных электростанций, в то время как остальные проекты находились на ранней стадии реализации — на их завершение может понадобиться более года, то есть к зиме значительная часть из них вырабатывать электричество еще не будет.