«Всеинстументы.ру»: в России выросли продажи товаров для безопасности квартир

Кроме того, среди электрозащитных приборов заметно вырос спрос на устройства защитного отключения (УЗО) — в 1,4 раза по России. Больше всего продажи увеличились в Самаре (в 2 раза), Новосибирске, Перми (примерно по 1,8 раза). Также россияне активнее покупали устройства защиты от импульсных перенапряжений: продажи выросли в 1,3 раза по стране. Наибольший рост зафиксирован в Нижнем Новгороде (в 3,3 раза), Екатеринбурге (в 2,3 раза), Волгограде (в 1,7 раза).