«Всеинстументы.ру»: в России выросли продажи товаров для безопасности квартир

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Продажи товаров для безопасности квартир выросли в России с апреля по май 2026 года до 36% в отдельных категориях по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом свидетельствуют данные исследования онлайн-гипермаркета «Всеинстументы.ру», текст которого имеется в распоряжении ТАСС.
«По итогам апреля — мая 2026 года продажи товаров для безопасности квартир выросли до 36% в отдельных категориях среди россиян по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличение спроса может быть связано с подготовкой к сезону отпусков», — говорится в тексте.
Как рассказали аналитики, спрос на устройства контроля и защиты: автоматические выключатели, устройства защитного отключения, реле, источники бесперебойного питания и другие товары увеличился на 12% по России. Наиболее активная динамика отмечена в Новосибирске (+24%), Волгограде (+22%), Перми (+21%), Москве (+19%), Воронеже (+18%), Самаре (+15%), Казани (+12%), Санкт-Петербурге (+8%).
Кроме того, среди электрозащитных приборов заметно вырос спрос на устройства защитного отключения (УЗО) — в 1,4 раза по России. Больше всего продажи увеличились в Самаре (в 2 раза), Новосибирске, Перми (примерно по 1,8 раза). Также россияне активнее покупали устройства защиты от импульсных перенапряжений: продажи выросли в 1,3 раза по стране. Наибольший рост зафиксирован в Нижнем Новгороде (в 3,3 раза), Екатеринбурге (в 2,3 раза), Волгограде (в 1,7 раза).
Среди товаров для контроля воды отмечен рост спроса на датчики и клапаны защиты от протечек. Больше всего востребованность таких товаров увеличилась в Волгограде (в 6,3 раза), Воронеже (в 3,5 раза), Челябинске (в 2,2 раза), Перми (в 2 раза). Отдельно повысился спрос на системы контроля протечек. В Челябинске продажи увеличились в 2,3 раза, в Волгограде — в 1,3 раза, сказано в тексте.
«Перед отпуском владельцы квартир оценивают состояние основных коммуникаций в доме. Протечки и сбои в электросети особенно критичны во время длительного отсутствия: в случае аварии последствия могут затронуть соседние квартиры и привести к непредвиденным расходам. В таких ситуациях россияне предпочитают заранее устранять потенциальные риски и уделяют больше внимания профилактике бытовых аварий», — прокомментировали аналитики онлайн-гипермаркета.