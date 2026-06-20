В ГД рассказали, что изменится с началом регистрации недвижимости по биометрии

На первом этапе упрощенный порядок будет доступен для покупки жилья у застройщика (первичный рынок), для ипотечных сделок, стандартных случаев обмена и дарения недвижимости, рассказал Панеш. «Сложные случаи — сделки с долями, наследственными активами, с участием несовершеннолетних или спорными объектами — по-прежнему будут требовать личного присутствия, также это касается сделок, где объектов недвижимости несколько», — напомнил он. Биометрия подтверждает личность, но не проверяет юридическую чистоту объекта, предупредил депутат. «Перед дистанционной сделкой обязательно запросите актуальную выписку из ЕГРН, проверьте обременения и историю переходов прав. Ни в коем случае не передавайте коды доступа от госуслуг и сертификаты электронной подписи третьим лицам. Следите за безопасностью аккаунта на госуслугах, избегайте фишинговых сайтов и проверяйте надежность контрагентов», — резюмировал Панеш.