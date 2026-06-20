В ГД рассказали, что изменится с началом регистрации недвижимости по биометрии

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Важное изменение, которое упростит и ускорит регистрацию сделок с недвижимостью, вступит в силу с 1 июля: теперь стороны договора об отчуждении объекта недвижимости (продажа, дарение, обмен) смогут подать документы на государственную регистрацию перехода права собственности дистанционно, рассказал заместитель председателя комитета ГД по бюджету и налогам Каплан Панеш (фракция ЛДПР).
Главное условие — обе стороны должны пройти идентификацию через Единую биометрическую систему (ЕБС) и подписать заявление усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП), подчеркнул Панеш. «Важно: для этого больше не требуется специальная запись в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) о возможности подачи электронных документов. Новый механизм призван защитить граждан от мошеннических действий, поскольку подделать биометрию значительно сложнее, чем паспорт или подпись», — указал депутат.
Два инструмента необходимы для дистанционной сделки: усиленная квалифицированная электронная подпись и подтвержденная биометрия в ЕБС, заявление и прилагаемые документы подаются в электронном виде, пояснил парламентарий. «Срок действия сертификата электронной подписи — 12 месяцев, а подтвержденной биометрии — 5 лет. Перед сделкой необходимо убедиться, что оба инструмента актуальны», — указал он.
На первом этапе упрощенный порядок будет доступен для покупки жилья у застройщика (первичный рынок), для ипотечных сделок, стандартных случаев обмена и дарения недвижимости, рассказал Панеш. «Сложные случаи — сделки с долями, наследственными активами, с участием несовершеннолетних или спорными объектами — по-прежнему будут требовать личного присутствия, также это касается сделок, где объектов недвижимости несколько», — напомнил он. Биометрия подтверждает личность, но не проверяет юридическую чистоту объекта, предупредил депутат. «Перед дистанционной сделкой обязательно запросите актуальную выписку из ЕГРН, проверьте обременения и историю переходов прав. Ни в коем случае не передавайте коды доступа от госуслуг и сертификаты электронной подписи третьим лицам. Следите за безопасностью аккаунта на госуслугах, избегайте фишинговых сайтов и проверяйте надежность контрагентов», — резюмировал Панеш.