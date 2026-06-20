В Госдуме рассказали о вступлении в силу единых правил для электронных торгов

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Закон, кардинально упрощающий для бизнеса правила ведения торгов и переводящий их в электронный формат, вступает в силу с 1 июля 2026 года, рассказал ТАСС первый зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин.
Закон вводит единый порядок для широкого круга процедур: от продажи государственного и муниципального имущества до заключения договоров аренды земельных участков, водопользования и даже договоров на установку рекламных конструкций, пояснил он. «До сих пор правила для каждого вида торгов были разрозненными, что создавало путаницу, разные трактовки и, как следствие, возможности для злоупотреблений. Теперь же все эти процедуры будут подчиняться общим, четко прописанным требованиям. Важно, чтобы уже сейчас предприниматели и профильные специалисты начали адаптировать свои внутренние процессы к участию в торгах по новым правилам», — считает депутат.
В числе ключевых нововведений — установление единых сроков размещения извещений и общих оснований для признания торгов несостоявшимися, кроме того, предусмотрен 10-дневный мораторий на заключение договора по итогам торгов, указал Игошин. «Эта норма дает заинтересованным лицам время на то, чтобы обжаловать результаты торгов в антимонопольном органе, если они считают, что их права были нарушены. Раньше такой четкой “паузы” не было, и договор могли заключить до того, как жалоба будет рассмотрена», — отметил он.
Еще одно принципиальное изменение — обязательный электронный формат: по общему правилу все торги должны будут проводиться в электронной форме на специализированных электронных площадках, рассказал парламентарий. «Использовать разрешат только те площадки, операторы которых включены в специальный перечень, утвержденный правительством РФ в соответствии с законом № 44-ФЗ. Это полностью исключает “бумажные” процедуры, делая процесс максимально прозрачным и доступным для контроля. Для бизнеса это означает кардинальное упрощение порядка проведения торгов», — разъяснил Игошин.
Принятие этого закона — важный шаг к созданию единой, формализованной и цифровой модели торгов, считает депутат. «Государство последовательно устраняет разрозненность процедур, которая исторически существовала в этой сфере. Для бизнеса это означает повышение открытости, прозрачности и предсказуемости деловой среды, а для государства — более эффективное управление публичным имуществом и снижение коррупционных рисков», — указал Игошин.