В Госдуме рассказали о вступлении в силу единых правил для электронных торгов

Закон вводит единый порядок для широкого круга процедур: от продажи государственного и муниципального имущества до заключения договоров аренды земельных участков, водопользования и даже договоров на установку рекламных конструкций, пояснил он. «До сих пор правила для каждого вида торгов были разрозненными, что создавало путаницу, разные трактовки и, как следствие, возможности для злоупотреблений. Теперь же все эти процедуры будут подчиняться общим, четко прописанным требованиям. Важно, чтобы уже сейчас предприниматели и профильные специалисты начали адаптировать свои внутренние процессы к участию в торгах по новым правилам», — считает депутат.