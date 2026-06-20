Среднюю пенсию более 30 тысяч рублей зафиксировали в 12 регионах России

Так, в среднем более 30 тысяч в мае выплатили пенсионерам на Чукотке, в Ненецком автономном округе, на Камчатке, в Магаданской области, Ханты-Мансийском автономном округе и Ямало-Ненецком автономном округе. В этих регионах средние пенсии фиксируются на значениях выше 35 000 рублей.