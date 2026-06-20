«Суточно.ру»: число бронирований на курортах Краснодарского края выросло на 22%

По данным аналитиков, наибольшая доля бронирований на курортах Краснодарского края приходится на июль. Чаще всего туристы арендуют жилье на восемь суток. Больше всего их интересуют отели, однушки и студии. Самые частые запросы при поиске жилья — расстояние до моря, наличие вайфая, кондиционера, отдельных спален, балкона и парковки.