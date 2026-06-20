«Суточно.ру»: число бронирований на курортах Краснодарского края выросло на 22%

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Спрос на жилье на курортах Краснодарского края за год увеличился на 22%, в топ-3 направлений вошли Сочи, Геленджик и Анапа. Об этом ТАСС сообщили аналитики сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру».
«Курорты Краснодарского края лидируют по числу бронирований среди всех российских курортов. Спрос на них за год увеличился на 22%», — говорится в сообщении.
Отмечается, что наибольшей популярностью пользуются Сочи, включая Адлер и Сириус, Геленджик, Анапа, Лазаревское, Дагомыс, Ейск, Новороссийск, Голубицкая, Кабардинка. Кроме того, по сравнению с прошлым летом растет спрос на отдых в Дивноморском, Архипо-Осиповке и Витязеве — в среднем на 15−20% в зависимости от направления.
По данным аналитиков, наибольшая доля бронирований на курортах Краснодарского края приходится на июль. Чаще всего туристы арендуют жилье на восемь суток. Больше всего их интересуют отели, однушки и студии. Самые частые запросы при поиске жилья — расстояние до моря, наличие вайфая, кондиционера, отдельных спален, балкона и парковки.