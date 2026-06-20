Руслан Байсаров объяснил интерес к покупке ЮГК

«БТС-Мост Холдинг» Руслана Байсарова 19 июня стало победителем торгов по продаже 67,2% акций четвертого в России золотодобытчика ЮГК и других структур группы, предложив за лот 93,16 млрд руб., что в 1,7 раза меньше начальной цены. Оцененные, выявленные и предполагаемые (MI&I) ресурсы ЮГК — 46 млн унций золотого эквивалента. В 2025 году компания произвела 12 тонн золота, в 2026 году планируется увеличить показатель до 12,5−14 тонн.