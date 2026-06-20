В «Авито» рассказали о растущем в России спросе на очные занятия по йоге

Как рассказали аналитики, спрос на дистанционные занятия устойчив и за год вырос на 2%. А интерес к йога-турам и ретритам увеличился на 7%. Люди все чаще ищут форматы, где можно совместить путешествие, цифровой детокс и заботу о ментальном здоровье. Помимо этого, на 5% повысился спрос россиян на йогу в гамаках (аэройогу). Этот формат привлекает тех, кто хочет совместить фитнес-нагрузку, растяжку и элементы медитации.