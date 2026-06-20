В «Авито» рассказали о растущем в России спросе на очные занятия по йоге

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Спрос жителей России на очные занятия с инструктором по йоге вырос с января по май 2026 года на 5% относительно такого же периода 2025 года, предложение на рынке выросло на 46%. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования сервисов «Авито услуги» и «Авито работа», текст которого есть у ТАСС.
«За период с января по май 2026 года (в сравнении с аналогичным периодом 2025 года) спрос на очные занятия с инструктором по йоге вырос на 5%. При этом рынок активно реагирует на запрос аудитории: предложение выросло сразу на 46%», — говорится в исследовании.
Как рассказали аналитики, спрос на дистанционные занятия устойчив и за год вырос на 2%. А интерес к йога-турам и ретритам увеличился на 7%. Люди все чаще ищут форматы, где можно совместить путешествие, цифровой детокс и заботу о ментальном здоровье. Помимо этого, на 5% повысился спрос россиян на йогу в гамаках (аэройогу). Этот формат привлекает тех, кто хочет совместить фитнес-нагрузку, растяжку и элементы медитации.
Активно растет популярность пренатальной йоги. Будущие мамы все чаще подходят к подготовке к родам осознанно, совмещая физическую активность с дыхательными практиками. Интерес к инструкторам по йоге для беременных носит выраженный региональный характер. Так, в Москве спрос на такие услуги вырос на 5%, в Санкт-Петербурге — на 10%, в Сочи — на 22%, а в Приволжском федеральном округе зафиксирован рост на 11%, сказано в исследовании.
Рост популярности йоги и фитнес-практик напрямую отражается и на рынке труда. По данным «Авито работы», лидером среди регионов по количеству опубликованных вакансий в сфере фитнеса и оздоровительных практик стал Краснодарский край — здесь высокая концентрация санаторно-курортных и туристических объектов, где услуги инструкторов востребованы круглый год.