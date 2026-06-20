Казахстан в январе — апреле в 4,4 раза нарастил импорт пшеницы из России

АСТАНА, 20 июня. /ТАСС/. Казахстан в январе — апреле 2026 года импортировал почти 721,9 тыс. тонн пшеницы и меслина из России — в 4,4 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных Бюро национальной статистики Казахстана.
Согласно данным бюро, казахстанская сторона в денежном выражении оценила импорт российской пшеницы и меслина за четыре месяца текущего года в почти $114,7 млн. Самые крупные закупки пшеницы из России среди месяцев, по которым имеется статистика, были в марте — было ввезено почти 267,4 тыс. тонн, самые низкие — в январе, когда импортировали порядка 81,7 тыс. тонн.
За аналогичный период 2025 года импорт российской пшеницы и меслина оценивался казахстанской стороной в 163,6 тыс. тонн, в денежном выражении — в $25,4 млн.
На этой неделе Минсельхоз республики опубликовал для общественного обсуждения проект приказа, которым планируется ввести запрет на шесть месяцев на ввоз пшеницы из всех стран, включая государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда входят, в частности Казахстан и Россия. Согласно описанию проекта документа, запрет будет распространяться на ввоз автомобильным, железнодорожным и водным транспортом. Запрет мотивирован поддержкой национальных производителей для обеспечения ими стабильного сбыта продукции. Исключение будет сделано для транзита пшеницы через территорию Казахстана в рамках ЕАЭС, а также на ввоз пшеницы в птицеводческие, мукомольные предприятия и для нужд компании «Продовольственная контрактная корпорация». При этом такую импортную пшеницу запрещено будет продавать на внутреннем рынке или реэкспортировать.
Казахстанские аграрии в 2025 году собрали рекордный урожай зерновых в объеме 27,1 млн тонн при средней урожайности 17 центнеров с гектара. По данным министерства сельского хозяйства республики, экспорт зерновых культур в текущем финансовом году составит порядка 13 млн тонн.