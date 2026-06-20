Казахстан в январе — апреле в 4,4 раза нарастил импорт пшеницы из России

На этой неделе Минсельхоз республики опубликовал для общественного обсуждения проект приказа, которым планируется ввести запрет на шесть месяцев на ввоз пшеницы из всех стран, включая государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда входят, в частности Казахстан и Россия. Согласно описанию проекта документа, запрет будет распространяться на ввоз автомобильным, железнодорожным и водным транспортом. Запрет мотивирован поддержкой национальных производителей для обеспечения ими стабильного сбыта продукции. Исключение будет сделано для транзита пшеницы через территорию Казахстана в рамках ЕАЭС, а также на ввоз пшеницы в птицеводческие, мукомольные предприятия и для нужд компании «Продовольственная контрактная корпорация». При этом такую импортную пшеницу запрещено будет продавать на внутреннем рынке или реэкспортировать.