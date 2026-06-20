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Цены вырастут осенью: стоимость коммунальных платежей в Челябинской области с 1 июля не изменится

С 1 июля для жителей Челябинской области тарифы ЖКХ останутся прежними.

Источник: Комсомольская правда

Жителям Челябинской области не стоит ждать повышения тарифов ЖКХ этим летом. Информация о росте цен на коммуналку с 1 июля 2026 года оказалась недостоверной. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что распространяемые сообщения об индексации коммунальных тарифов с июля не соответствуют действительности.

— Сообщения об индексации тарифов на коммунальные услуги с 1 июля не соответствуют действительности, — говорится в сообщении ФАС.

При этом ежегодное повышение тарифов все же запланировано, но произойдет позже — с 1 октября 2026 года. Как уточнили в ФАС, рост не превысит предельные уровни, установленные правительством России. Для Челябинской области максимальный индекс повышения составит 14%.