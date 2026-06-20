Китай за пять месяцев нарастил импорт российского СПГ почти на 30%

В стоимостном выражении Китай закупил российский СПГ на $1,384 млрд, что на 1,28% меньше в годовом выражении. В мае КНР импортировала из России 717,087 тыс. тонн СПГ на $392,67 млн. Закупки российской нефти в стоимостном выражении увеличились на 27,96%, до $27,123 млрд. В мае Китай ввез из России 8,16 млн тонн нефти на $5,963 млрд.