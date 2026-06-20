Нацбанк озвучил курс доллара и курс евро на 20 июня

Национальным банком определены курсы валют на 20 июня, субботу. Так, в начале выходных курс доллара, курс евро и курс российского рубля не поменялись.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на субботу, 20 июня, Национальным банком были установлены такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,7864 белорусского рубля, 1 евро — 3,1983 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,8011 белорусского рубля.
Относительно курсам валют, действовавшим в пятницу, 19 июня, курс доллара, курс евро и курс российского рубля остались такими же.
Тем временем в Беларуси три крупных банка вводят комиссию при зачислении российских рублей.