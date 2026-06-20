Челябинцы жалуются на перебои с топливом на АЗС

Ситуация начала ухудшаться с середины недели, когда к уже существующим проблемам с доступностью топлива у сети «Татнефть» добавились ограничения как минимум у двух других крупных сетей, которые перешли в режим «рационализации». Несмотря на это, эксперты подчеркивают, что коллапса пока не произошло: на многих заправках топливо все еще доступно, хотя проблемы касаются отдельных точек.