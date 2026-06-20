Челябинцы жалуются на перебои с топливом на АЗС

На некоторых автозаправочных станциях, в частности на АЗС «Лукойл», образовались длинные очереди, и многие автомобилисты не смогли найти топливо на привычных заправках.
Ситуация начала ухудшаться с середины недели, когда к уже существующим проблемам с доступностью топлива у сети «Татнефть» добавились ограничения как минимум у двух других крупных сетей, которые перешли в режим «рационализации». Несмотря на это, эксперты подчеркивают, что коллапса пока не произошло: на многих заправках топливо все еще доступно, хотя проблемы касаются отдельных точек.
Несетевые автозаправки продолжают работать, но их владельцы сталкиваются с высокими ценами на топливо, так как они вынуждены закупать его на бирже, где стоимость близка к историческим рекордам. Это затрудняет им возможность удерживать конкурентоспособные цены по сравнению с крупными сетями ВИНКов, которые обязаны сдерживать рост цен по соглашению с правительством, однако в последние недели это правило нарушается.
Эксперты связывают перебои с поставками топлива с усилившимися атаками беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы. Хотя Урал считается относительно защищенным от топливного кризиса регионом из-за своей удаленности от границ и наличия НПЗ в соседних областях, челябинцы все же испытывают сложности с покупкой топлива.