Новая автодорога свяжет Изимбет и Эмбу в Актюбинской области

«Подрядная организация, приступившая к строительным работам, обещает завершить ремонт в кратчайшие сроки. В целом, в Актюбинской области активно ведутся работы по модернизации автомобильных дорог республиканского значения. В этом году средним ремонтом охвачено 266,5 км автодорог», — добавили в акимате.