Новая автодорога свяжет Изимбет и Эмбу в Актюбинской области

В акимате Актюбинской области отметили, что 40 км нового участка дороги станет продолжением 50 км трассы Кандыагаш — Изимбет, отремонтированной в прошлом году в рамках автодороги Кандыагаш — Эмба — Шалкар — Иргиз.
«Подрядная организация, приступившая к строительным работам, обещает завершить ремонт в кратчайшие сроки. В целом, в Актюбинской области активно ведутся работы по модернизации автомобильных дорог республиканского значения. В этом году средним ремонтом охвачено 266,5 км автодорог», — добавили в акимате.
В настоящее время дорожные работы также продолжаются на участках трасс Карабутак — Костанай, Иргиз — Кызылорда, Актобе — Алимбет и Актобе — Оренбург.
В Управлении развития дорожной инфраструктуры (УРДИ) акимата Алматы рассказали, когда закончится ремонт участка Кульджинского тракта.