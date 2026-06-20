Очереди на АЗС наблюдаются в Нижегородской области

При этом в региональном министерстве энергетики и ЖКХ подчеркивают, что перебоев с поставками топлива на сетевые АЗС в области не зафиксировано. В ведомстве пояснили, что временное отсутствие отдельных видов горючего на конкретных станциях может быть обусловлено особенностями логистических процессов внутри той или иной компании.