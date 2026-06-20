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Очереди на АЗС наблюдаются в Нижегородской области

Автолюбители сообщают о резком росте цен на бензин.

Источник: Время

В Нижегородской области водители столкнулись с трудностями при заправке автомобилей: на АЗС образовались большие очереди, а стоимость топлива заметно выросла. Об этом ИА «Время Н» сообщили очевидцы.

К примеру, сегодня вблизи Лыскова на автозаправочных станциях в обоих направлениях скапливается от 20 до 70 машин.

Динамика цен на бензин АИ‑95 выглядит следующим образом: если вчера на заправках «Лукойл» топливо стоило около 70 рублей за литр, то сегодня на некоторых АЗС сети «Газпромнефть» цена достигла 110−115 рублей.

При этом в региональном министерстве энергетики и ЖКХ подчеркивают, что перебоев с поставками топлива на сетевые АЗС в области не зафиксировано. В ведомстве пояснили, что временное отсутствие отдельных видов горючего на конкретных станциях может быть обусловлено особенностями логистических процессов внутри той или иной компании.

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