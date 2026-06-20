Очереди на АЗС наблюдаются в Нижегородской области

В Нижегородской области водители столкнулись с трудностями при заправке автомобилей: на АЗС образовались большие очереди, а стоимость топлива заметно выросла. Об этом ИА «Время Н» сообщили очевидцы.
К примеру, сегодня вблизи Лыскова на автозаправочных станциях в обоих направлениях скапливается от 20 до 70 машин.
Динамика цен на бензин АИ‑95 выглядит следующим образом: если вчера на заправках «Лукойл» топливо стоило около 70 рублей за литр, то сегодня на некоторых АЗС сети «Газпромнефть» цена достигла 110−115 рублей.
При этом в региональном министерстве энергетики и ЖКХ подчеркивают, что перебоев с поставками топлива на сетевые АЗС в области не зафиксировано. В ведомстве пояснили, что временное отсутствие отдельных видов горючего на конкретных станциях может быть обусловлено особенностями логистических процессов внутри той или иной компании.