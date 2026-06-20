Закрытые заправки и очереди. Что происходит с топливом в Поволжье в 2026?

Топливные лимиты затронули практически всю страну. В Москве и Санкт-Петербурге на АЗС «Татнефти» продают не более 30 литров бензина на машину. В Челябинске лимит — 20 литров, в Екатеринбурге — 30 литров. В Кировской, Нижегородской и Костромской областях сеть АЗС «Движение» ввела лимит 30 литров бензина и 100 литров дизеля в сутки. В Ярославле на «Татнефти» отпускали по 20 литров бензина и принимали только наличные. В Архангельской области также ввели лимиты и запрет на продажу бензина в канистры. В Крыму и Краснодарском крае ситуация остаётся напряжённой — бензин продают по талонам, на отдельных АЗС топливо пропадает.