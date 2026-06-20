Закрытые заправки и очереди. Что происходит с топливом в Поволжье в 2026?

Наиболее напряженная ситуация сложилась в Ульяновской области, где автомобилисты сообщают о закрытии ряда АЗС и многокилометровых очередях на работающих заправках. Волна ограничений докатилась до Самарской, Саратовской, Нижегородской областей, Татарстана и других регионов. Власти признают наличие проблем, но заверяют, что дефицита нет. Kazan.aif.ru разбирается, что происходит на топливном рынке Поволжья в середине июня 2026 года.
Ульяновская область: закрытые АЗС и очереди на сотни метров.
20 июня проблемы с топливом охватили практически всё Поволжье. Ситуация усугубляется ажиотажным спросом: водители, опасаясь дефицита, массово закупают топливо, создавая искусственный ажиотаж. Цены на независимых АЗС взлетели до 80−90 рублей за литр, а крупные сети ввели лимиты на отпуск топлива.
В Ульяновской области ситуация с топливом оказалась одной из самых острых в ПФО. По состоянию на 19 июня закрыты все три АЗС «Татнефти» в микрорайоне Новый Город Заволжского района, частная заправка на перекрёстке проспектов Филатова и Ленинского Комсомола, две АЗС самообслуживания и заправка «Роснефти» на промзоне. Также закрыты в связи с отсутствием бензина АЗС «Роснефти» на улице Оренбургской и около выезда с Президентского моста.
На работающих станциях («Башнефть», «Роснефть»), по свидетельству очевидцев, выстроились очереди длиной на многие сотни метров с числом автомобилей до 100 и более. Из-за того, что на АЗС «Роснефти» около Императорского моста появился бензин, утром на мосту образовалась пробка — хвост от заправки тянулся до самого моста.
В сети заправок ООО «Ресурс-Ойл» пояснили: «Сейчас бензин отпускается только для социальных и государственных учреждений Ульяновска — больниц, скорой помощи, администрации. Если будем заправлять всех, бензин закончится через месяц. А биржи нам, более мелким компаниям, сейчас ничего не продают».
В мэрии Ульяновска признали, что «в курсе сложной ситуации, очень озабочены ей, но не имеют инструментов влияния на компании, в собственности которых находятся АЗС».
В Димитровграде, по отзывам водителей, наблюдается аналогичная ситуация. Мэр Димитровграда Сергей Сандрюков призвал горожан «не создавать в гаражах запасы топлива» и «не провоцировать дефицит через искусственно созданный ажиотаж».
Самарская область: проблемы на одной из сетей.
В Самарской области проблемы на топливном рынке также наблюдаются, хотя и в меньших масштабах. На АЗС Самары 19 июня очередей практически не было, они появились лишь ближе к вечеру. В Тольятти в пятницу вечером ряд АЗС закрылись из-за отсутствия бензина.
В минпромторге Самарской области признали, что наблюдается увеличение спроса на АЗС региона «из-за перетока с частных заправок, на которых повысились цены». При этом «на АЗС крупных компаний проблем с обеспечением топлива нет». «Небольшая нехватка существует только на одной из сетей, где 19 из 39 заправок компании закрылись. Но 22 июня они снова начнут работать. Не нужно создавать ажиотаж, топлива достаточно», — заверили в ведомстве.
Саратовская область: очереди и цена 90 рублей за литр.
В Саратове ситуация также вызывает беспокойство у водителей. Депутат областной думы Денис Буланов проехал по заправкам и зафиксировал очереди, закрытые АЗС и цены на АИ-95 до 90 рублей за литр. Минпромэнерго Саратовской области провело совещание с участием представителей крупных нефтяных компаний и частных сетей. В ведомстве заявили, что «за последние сутки наблюдается повышенный потребительский спрос», однако «поставщики топлива не видят оснований для острого дефицита». Зампред правительства — министр Михаил Торгашин предупредил о недопустимости искусственного роста цен и пригрозил обращением в ФАС.
Татарстан: лимиты сняли, но очереди остались.
В Татарстане ситуация начала стабилизироваться, но полностью не нормализовалась. С 12 июня на заправках «Татнефти» действовали лимиты: не более 20 литров бензина на машину, 40 литров дизеля для легковых авто, 200 литров для грузовиков. Власти объяснили меры «борьбой с искусственным ажиотажем» после атаки БПЛА на Нижнекамск.
По состоянию на 17 июня «Татнефть» сняла ограничения на продажу АИ-92 и дизеля. По АИ-95 лимит 30 литров на авто сохраняется, но по топливной карте ограничений нет. Однако водители в Набережных Челнах, Альметьевске и других городах по-прежнему жалуются на очереди и закрытые заправки.
На независимых АЗС цены резко выросли. Например, сеть «Ирбис» подняла цену на АИ-95 до 79,99 рубля за литр (при том, что на заправках «Татнефти» цена осталась на уровне 66−67 рублей). По данным Татарстанстата, за первую неделю июня АИ-95 подорожал на 2,15% — до 67,80 рубля, дизельное топливо — на 1,14% (до 75,44 рубля за литр).
Нижегородская область: «глобальных перебоев нет».
В Нижегородской области водители столкнулись с резким ростом цен на некоторых АЗС и исчезновением бензина на отдельных заправках. В сети «Татнефть» ввели ограничение — не больше 20 литров в одни руки. На заправках крупных сетей, где цены пока остаются приемлемыми, выстроились огромные очереди.
В министерстве энергетики и ЖКХ Нижегородской области объяснили ситуацию «внутренними логистическими сбоями». Чиновники заверили, что «глобальных перебоев с поставками топлива на сетевые АЗС крупных компаний нет».
Что происходит в других регионах.
Топливные лимиты затронули практически всю страну. В Москве и Санкт-Петербурге на АЗС «Татнефти» продают не более 30 литров бензина на машину. В Челябинске лимит — 20 литров, в Екатеринбурге — 30 литров. В Кировской, Нижегородской и Костромской областях сеть АЗС «Движение» ввела лимит 30 литров бензина и 100 литров дизеля в сутки. В Ярославле на «Татнефти» отпускали по 20 литров бензина и принимали только наличные. В Архангельской области также ввели лимиты и запрет на продажу бензина в канистры. В Крыму и Краснодарском крае ситуация остаётся напряжённой — бензин продают по талонам, на отдельных АЗС топливо пропадает.
Причины: атаки на НПЗ и логистические сбои.
Как мы писали ранее, основная причина топливного кризиса — массированные атаки беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы в Татарстане и других регионах. В ночь на 12 июня пострадал завод «ТАНЕКО» в Нижнекамске (входит в группу «Татнефть»). Хотя производственные процессы не останавливались, сбои в поставках сказались на всей сети АЗС.
Дополнительный фактор — логистические сложности. Как отмечают специалисты, перебои носят локальный характер и связаны с перераспределением потоков топлива. Ажиотажный спрос, вызванный новостями об атаках, только усугубляет ситуацию: водители массово закупают топливо впрок, создавая дефицит там, где его объективно нет.
На федеральном уровне правительство продлило разрешение для некоторых НПЗ выпускать бензин с содержанием серы до 150 мг на кг и дизельное топливо с серой до 350 мг на кг (стандарт «Евро-3»). Это позволяет увеличить предложение на внутреннем рынке. Также до 31 июля действует запрет на экспорт бензина.
Что делать водителям: советы.
Пока ограничения действуют, стоит придерживаться нескольких простых правил:
Не поддавайтесь панике. Искусственный ажиотаж только усугубляет ситуацию. Запасы топлива на АЗС рассчитаны на обычный режим потребления, а резкий всплеск спроса приводит к быстрому исчерпанию ресурсов.
Используйте альтернативные сети. Если на заправках «Татнефти» действуют лимиты, другие сети («Лукойл», «Газпромнефть», «Роснефть») могут работать без ограничений. Однако учитывайте, что цены на независимых АЗС выше, и их ресурс не бесконечен.
Планируйте поездки и расход. 20−30 литров бензина для среднестатистического водителя, который ездит по городу «дом-работа-дом», хватает на 2−3 дня. Для дальних поездок заранее рассчитывайте запас.
Не закупайте топливо в канистры про запас. Это создаёт дополнительный спрос и ускоряет опустошение резервуаров. Кроме того, хранение бензина в канистрах в бытовых условиях небезопасно.
Следите за официальными сообщениями. Информацию об отмене ограничений и изменении цен лучше проверять на официальных сайтах и в приложениях сетей АЗС.
Для владельцев дизельных автомобилей и сельхозпроизводителей. Дизельное топливо по-прежнему производится в достаточном объёме, но логистические сложности возможны. Рекомендуется иметь минимальный запас на несколько дней.
Прогнозы: когда ситуация стабилизируется.
Как отмечают аналитики, ключевое значение имеют два фактора: скорость восстановления производственных мощностей и решение логистических проблем. Ожидается, что ситуация начнёт выравниваться к началу июля. Сейчас действует запрет на экспорт бензина, правительство разрешило реализацию топлива класса «Евро-3» на внутреннем рынке, ведутся переговоры с Беларусью об увеличении поставок.
Однако полностью избежать роста цен на бензин выше уровня общей инфляции в этом году, скорее всего, не удастся. На независимых АЗС цены могут расти быстрее, так как их маржа сильно зависит от оптовых закупок.
Федеральная антимонопольная служба возбудила дело о картельном сговоре в отношении крупнейших топливных трейдеров («Солид — товарные рынки», «Агроторг ЮГ», «Хансел»), чьи действия, по версии ведомства, могли привести к подорожанию топлива на бирже.
Ситуация с топливом в Поволжье и России остаётся напряжённой, но контролируемой. Власти и нефтяные компании предпринимают меры для стабилизации. Будьте внимательны, планируйте поездки и не создавайте паники.
«АиФ-Казань» продолжает следить за развитием событий.