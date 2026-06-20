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Почти 100 млн рублей направят на ремонт общежития ННГАСУ

После обновления число мест для студентов вырастет более чем в полтора раза.

Источник: Комсомольская правда

Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет приступит к капитальному ремонту общежития № 1 на улице Гоголя. На обновление здания в 2026 году направят почти 100 миллионов рублей. Работы проведут в рамках федеральной программы «Создание сети современных кампусов», которая входит в национальный проект «Молодёжь и дети», сообщили в пресс-службе ННГАСУ.

Ремонт стартует в середине третьего квартала 2026 года и должен завершиться до конца года. После модернизации общежитие сможет принять значительно больше студентов. Количество жилых комнат увеличится с 92 до 165, а число мест вырастет до 525. Добиться этого планируют за счёт переоборудования и обновления помещений, которые ранее не использовались для проживания.

В здании также приведут в порядок кухни на каждом этаже, заменив газовые плиты на электрические. Для студентов создадут современные зоны коворкинга для занятий и подготовки к учёбе, а на этажах оборудуют новые душевые комнаты.

Как отметил ректор ННГАСУ Дмитрий Щеголев, обновление общежития позволит создать более комфортные условия для жизни, учёбы и отдыха студентов.

На время ремонта жильцов общежития № 1 переселят в другие корпуса университета. Ранее по этой же федеральной программе началось обновление общежития № 2, где сейчас завершается масштабная модернизация инженерных систем и внутренних помещений.