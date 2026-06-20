Почти 100 млн рублей направят на ремонт общежития ННГАСУ

Ремонт стартует в середине третьего квартала 2026 года и должен завершиться до конца года. После модернизации общежитие сможет принять значительно больше студентов. Количество жилых комнат увеличится с 92 до 165, а число мест вырастет до 525. Добиться этого планируют за счёт переоборудования и обновления помещений, которые ранее не использовались для проживания.