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«Инфраструктура для жизни»: как идут дорожные ремонты в Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн — РИА Новости Крым. В Севастополе отремонтировали 33 дороги из 50, запланированных по проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил в субботу губернатор города Михаил Развожаев.

«В этом году по нацпроекту “Инфраструктура для жизни” в Севастополе отремонтировали уже 33 из 50 дорог. Их общая протяженность — 20,3 километра», — проинформировал губернатор в своем канале в МАКС.

По его словам, сейчас работы завершаются на 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й и 7-й Равелинных улицах и Равелинном переулке. На всех дорогах подрядчик меняет дорожное основание, кладет два слоя асфальта и отсыпает обочины. Там, где необходимо, дорожники поднимают вровень люки.

«Сегодня на объекте трудятся 12 человек и 7 единиц техники. Общая строительная готовность всех восьми дорог — 70%. Завершить работы планируем через месяц», — указал сроки Развожаев.

В Крыму рамках проекта «Инфраструктура для жизни» и государственной программы социально-экономического развития Крыма, планируют сдать в эксплуатацию до конца 2026 года пять крупных объектов дорожного строительства, сообщал ранее председатель Комитета Государственного совета РК по транспорту, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Оксана Сацик.

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