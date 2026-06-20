«Инфраструктура для жизни»: как идут дорожные ремонты в Севастополе

«В этом году по нацпроекту “Инфраструктура для жизни” в Севастополе отремонтировали уже 33 из 50 дорог. Их общая протяженность — 20,3 километра», — проинформировал губернатор в своем канале в МАКС.
По его словам, сейчас работы завершаются на 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й и 7-й Равелинных улицах и Равелинном переулке. На всех дорогах подрядчик меняет дорожное основание, кладет два слоя асфальта и отсыпает обочины. Там, где необходимо, дорожники поднимают вровень люки.
«Сегодня на объекте трудятся 12 человек и 7 единиц техники. Общая строительная готовность всех восьми дорог — 70%. Завершить работы планируем через месяц», — указал сроки Развожаев.
В Крыму рамках проекта «Инфраструктура для жизни» и государственной программы социально-экономического развития Крыма, планируют сдать в эксплуатацию до конца 2026 года пять крупных объектов дорожного строительства, сообщал ранее председатель Комитета Государственного совета РК по транспорту, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Оксана Сацик.