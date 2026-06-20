«Инфраструктура для жизни»: как идут дорожные ремонты в Севастополе

По его словам, сейчас работы завершаются на 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й и 7-й Равелинных улицах и Равелинном переулке. На всех дорогах подрядчик меняет дорожное основание, кладет два слоя асфальта и отсыпает обочины. Там, где необходимо, дорожники поднимают вровень люки.